İngiltere’de vaka sayısı hızla yükseliyor, ama ölümler düşük

Son dönemde salgının en çok gençler arasında yayılması nedeniyle İngiltere’de koronavirüs ölüm oranları çok düşük. Yetkililer, en yüksek noktaya geri dönülmemesi için gençlere kurallara uyma çağrısı yapıyor.

İngiltere’de koronavirüs vakalarının eylül ayının birinci haftasında önceki haftaya göre gösterdiği keskin yükseli,ş yetkililer ve uzmanlarda kaygı yaratıyor.

Bilim kurulu üyelerine göre ağır vaka ve ölüm sayısının düşük olmasının sebebi salgının en çok gençler arasında yayılması.

Bu yaş grubuna hastalığı yayma potansiyelini unutmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uyma konusunda uyarıyorlar.

İki gün üst üste yeni vakaların 3 bine yakın seyretmesine karşın, günlük ölümler daha düşük gerçekleşti.

Ancak ağustosun son haftasında nüfusa oranla 100 binde 13,9 olan vaka oranının eylülün birinci haftasında 100 binde 21,3’e kadar tırmanması büyük bir sıçramaya işaret ediyor.

İngiltere’nin 100 binde 20 vakayı, dönüşte karantina uygulanacak ülkeler için eşik olarak koyduğu düşünüldüğünde bu vahim bir tablo.

Londra’daki Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi’nden, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Profesör John Edmunds R0 sayısı olarak bilinen virüsün yayılma hızının 1’in üzerine çıktığını, dolayısıyla riskli döneme girildiğini söyledi.

Salgının en tepe noktasına eriştiği ve günlük vaka sayılarının -sadece hastanelere gelen ağırlaşmış hastalara test yapıldığı dönemde- 6 bine ulaştığı 22 Mayıs’tan bu yana en yüksek vaka sayıları pazar ve pazartesi günleri görüldü.

Şu ana kadar kadar Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’da koronavirüsten toplam 65 bin kişi öldü ve salgının yükselişte olduğu dönem yayıldığı alan bakımından İtalya ve İspanya gibi Avrupa’daki en kötü örnekleri bile geride bıraktı.