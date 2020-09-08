İngiltere’den gırtlak kanserini erken teşhis edebilecek araştırma

2 hours önce
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İngiltere’de Cambridge Üniversitesi bilim insanları, yemek borusuyla mide arasında oluşan kanser riskini, yaklaşık 8 yıl önceden tespit etmenin yolunu buldu.

İngiltere’de boğaz kanseri veya Larinks kanseri olarak da bilinen gırtlak kanserine ilişkin erken tanı teşhisine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.Bilim adamları geliştirdikleri genetik bir test sayesinde boğaz kanserine neden olabilecek Barrett’s özofagus rahatsızlığında ortaya çıkan anormal hücreler genetik olarak incelemeye aldı. Barrett’s özofagus hastalarının kanser riskini önceden tespit eden bilim insanları, 2 yıl ile 8 yıl arasında erken teşhis koyduklarını açıkladı.

8 YIL ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Cambridge Üniversitesi ve Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü (EBI) bilim insanları, 88 Barrett’s özofagus hastasının DNA’sını inceledi. Bilim insanları, sağlıklı insanlardan alınan 777 örnekle karşılaştırma yaptı. Geliştirdikleri istatistiksel bir model sayesinde 76 kişi uzun vadede gözlemlendi. Bu modele dayanarak bilim insanları, iki yıl içinde hastaların üçte ikisinde ve sekiz yıl içinde hastaların yarısında, kanserin ortaya çıkışını doğru bir şekilde tahmin etti.

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