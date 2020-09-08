İngiliz uçak gemisinin yolculuğu koronavirüs nedeniyle ertelendi

48 mins önce
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İngiltere’ye ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin Portsmouth Deniz Üssü’nden yolculuğu, mürettebatta koronavirüs tespit edilmesi sonucu ertelendi.

İngiliz medyasındaki haberde, bugün Portsmouth Deniz Üssü’nden çıkış yapması planlanan HMS Queen Elizabeth adlı uçak gemisinde görev yapan mürettebatta koronavirüs tespit edildiği ve yolculuğun ertelendiği belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, ’10’dan az kişide’ virüs tespit edildiğini duyurdu. Testleri pozitif çıkan personel ile temas halindeki 100 personelin de gemi içerisinde karantinada olduğu aktarıldı.

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