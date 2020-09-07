Birleşik Krallık, Yunanistan’ın 7 adasını karantina listesine ekledi

Yunanistan’daki artan vakaların ardından ülkeye en çok turist gönderen Birleşik Krallık radikal bir karar alarak ülkenin bazı kesimlerini karantina listesine aldığını açıkladı.

Türkiye’ye çok yakın olan adalardan bazıları da karantina listesinde yer aldı. Alınan kararın zor zamanlar yaşayan Yunanistan ekonomisini olumsuz şekilde etkilemesi bekleniyor.

Birleşik Krallık, turistlerin uğrak mekanı olan Yunanistan’da son günlerde artan Covid-19 vakalarının ardından İngiliz Hükümeti harekete geçti.

Alınan kararla Yunanistan’ın tatil cenneti olan 7 adanın karantina bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Karantina listesine eklenen adalar şöyle;

Midilli (Lesvos), Tinos, Serifos (Koyunluca), Mikanos, Girne, Santorini ve Zakintos.

BİN POUND PARA CEZASI KESİLECEK

Alınan yeni karara göre, karantina listesine alınan adalardan Birleşik Krallık’a dönen herkesin 14 gün süreyle karantinada kalacağı belirtildi.

Birleşik Krallık’ın karantina listesinde Finlandiya, Avustralya, Japonya, İtalya, Türkiye, Tayvan, Slovenya, Vatikan ve Vietnam gibi birçok ülke yer alıyor.

Bu ülkelerden İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’ya dönerek 14 gün karantina kuralına uymayanlara bin pound para cezası uygulanacağı belirtiliyor.

İskoçya’ya dönüp 14 karantinaya uymayanlara ise 480 pound para cezası kesileceği ifade ediliyor.

YUNANİSTAN VE İNGİLTERE’DE SON DURUM

Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen Birleşik Krallık’ta 350 bine yakın vaka tespit edildi ve bu vakaların 42 bine yakını hayatını kaybetti.

Yunanistan’da ise 12 bine yakın vaka tespit edildi, 284 kişi Covid-19’un kurbanı oldu.