Londra’da ücretsiz seyahat kapıda

2 hours önce
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İngiltere’nin önde gelen haber sitelerinden biri olan Evening Standard’ın haberine göre, Londra’da ücretsiz seyahatin kapıda olduğu iddia etti.

Koronavirüs salgının ardında dibe vuran ekonomiyi kalkındırmaya çalışan İngiltere, bu kez insanların işe kolayca gitmesi ve daha fazla gezmesi için trenlerin ve otobüslerin ücretsiz olması konuşuluyor.

Evening Standard yetkililerin aldığı habere göre, İngiltere hükümeti ‘First Ride Free’ planını uygulamayı hedefliyor. Bu plan, pandemiden sonra Londra merkezine gitmeyen insanlar için geçerli olacak ama sadece bir kez.

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