İngiltere Uluslararası Gençlik Müzik Yarışması’ndan Elif Eroğlu’dan birincilik

Antalya’da yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Eroğlu keman performansıyla, İngiltere’de 27 ülkeden 214 gencin katıldığı 3’üncü New Talent British International Youth Müzik Yarışması’nda 12-15 yaş grubunda birinci oldu.

Çalışmalarını keman öğretmeni Daniya Kaynova ile sürdüren Eroğlu, bu derecesiyle birlikte uluslararası müzik yarışmalarında dokuzuncu kez birincilik elde etti.

Korona virüsü salgını nedeniyle İngiltere’deki yarışmaya online olarak katıldığını belirten Eroğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurarak, “3. New Talent British International Youth Müzik Yarışmasında 27 Ülke 214 yarışmacı arasından tek Türk katılımcı olarak, 12-15 yaş grubunda 1. oldum.

Çok mutluyum. Ailem, öğretmenim ve sizlere çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.