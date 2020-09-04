Uber’den Birleşik Krallık’ta yeni hizmet: Uber Araç Kiralama

Uber, Birleşik Krallık’ta araç kiralama hizmetini başlattı.

Karantina süreci ile birlikte genel olarak satışları düşen Uber, yeni yöntemi olan ‘ Uber Araç Kiralama ‘ı hayata geçirdi. Yemek dağıtım şirketi PostMates’i alan Uber, alanlarını çeşitli hale getirmeye çalıştı. Şirket pandemi süreci ile birlikte %80 oranında araç çağrılma ve geçen ay verilerine göre 1.8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Daha öncesinde Fransa ve Avustralya’da hayata geçirilen yöntem, çeşitli denetlemeler ile daha kullanılabilir bir pozisyona getirildi.

Yanlız temel olarak araç kiralama, bir takım işlemlerin ardından kullanıma sunulabiliyor. Eksi yanlarından biri ise uygulama üzerinde seçtiğiniz araca hemen erişemiyorsunuz. İlk önce bir randevu sistemine tabii tutuluyorsunuz. Rezervasyonunuz onaylanmasının ardından paylaşılan konumdan aracı alabiliyorsunuz.

Ülkemizde daha önce faaliyeti durdurulan Uber, Araç kiralama yöntemini şuan için sadece Birleşik Krallık, Fransa ve Avustralya’da kullanıma sundu.