Uber’den Birleşik Krallık’ta yeni hizmet: Uber Araç Kiralama

3 hours önce
0 68 Bir dakikadan az

Uber, Birleşik Krallık’ta araç kiralama hizmetini başlattı.

Karantina süreci ile birlikte genel olarak satışları düşen Uber, yeni yöntemi olan ‘ Uber Araç Kiralama ‘ı hayata geçirdi. Yemek dağıtım şirketi PostMates’i alan Uber, alanlarını çeşitli hale getirmeye çalıştı. Şirket pandemi süreci ile birlikte %80 oranında araç çağrılma ve geçen ay verilerine göre 1.8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Daha öncesinde Fransa ve Avustralya’da hayata geçirilen yöntem, çeşitli denetlemeler ile daha kullanılabilir bir pozisyona getirildi.

Yanlız temel olarak araç kiralama, bir takım işlemlerin ardından kullanıma sunulabiliyor. Eksi yanlarından biri ise uygulama üzerinde seçtiğiniz araca hemen erişemiyorsunuz. İlk önce bir randevu sistemine tabii tutuluyorsunuz. Rezervasyonunuz onaylanmasının ardından paylaşılan konumdan aracı alabiliyorsunuz.

Ülkemizde daha önce faaliyeti durdurulan Uber, Araç kiralama yöntemini şuan için sadece Birleşik Krallık, Fransa ve Avustralya’da kullanıma sundu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

14 May 2020
1,595

İngiltere’de taksi ve Uber araçlarında plastik paravan dönemi

15 January 2020
433

Uber Kolombiya’dan da çıkıyor

20 December 2019
403

Almanya da UBER’i yasaklayarak hizmetlerine son verdi

16 December 2019
355

Uber launches appeal against TfL

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.