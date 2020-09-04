İngiltere karantina süresini bir haftaya düşürebilir

İngiltere’nin, ‘riskli bölge’ listesinden yer alan ülkelerden gelen yolculara uyguladığı karantina süresini 14 günden bir haftaya düşürebileceği açıklandı.

Sky News’e konuşan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, riskli ülkelerden gelenlerin karantina süresinin 14 günden 7 güne indirilerek, ardından bir Covid-19 testi yapabileceğini belirtti. Karantina karantina ve testle ilgili değişikliklerin yolda olduğunu kaydeden Shapps, ”Muhtemelen İngiltere’de bir karantina süresi olacak. Bu süre 7 veya 8 gün olabilir. Belki daha sonra da test yapılacak. Ancak bunlar henüz üzerinde çalıştığımız şeyler.” dedi.