İngiltere’de ‘karantinayı kaldırın, test yapın’ kampanyası

İngiltere seyahat sektörünü kaosa sürükleyen seyahat kararlarına giderek daha yüksek perdeden itirazlar yükseliyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Telegraph, başlattığı ”Test4Travel” (Seyahat için test) kampanyasıyla Noel döneminde karantinanın kaldırılarak havalimanlarında test yapılması çağrısında bulundu.

‘’Hükümetin seyahat politikası aceleci ve arızalı’’

Hükümetin seyahat politikasının arızalı ve aceleci olduğuna dikkat çeken gazete, havalimanlarında, limanlarda, Eurostar Tüneli’nde uygun fiyatla test yapılması ve karantina uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu.

Karantina süresi kısalır

Havalimanlarında test yapanların, tedbir amaçlı ikinci testi yaptırana kadar kısa süreli izole olması gerektiğini belirten Telegraph, seyahat uyarısı bulunan ülkelerden dönenlerin, testlerinin pozitif çıkması halinde 14 gün karantinada tutulması gerektiğini kaydetti.

Diğer ülkelerle test anlaşması yapılmalı

İngiltere’nin uzun vadede diğer ülkelerde test anlaşması yapması gerektiğini belirten gazete, yola çıkmadan önce yapılacak ”hızlı testlerin” koronasız havalimanları ve uçuşlar için yola çıkmak anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Boris Johnson’un köşe yazısı yazdığı gazete

İngiltere başbakanı Boris Johnson’un da düzenli olarak köşe yazısı yazdığı The Telegraph, okurlarına çağrıda bulunarak, ”bölge milletvekillerini mesaj yağmuruna tutmalarını istedi.

Gazetenin iddiasına göre İngilizlerin yüzde 92’si karantina yerine havalimanlarında Covid-19 testi yapılmasını tercih ediyor.

The Telegraph’ın yaptığı kamuoyu araştırmasından çıkan bazı sonuçla şöyle: