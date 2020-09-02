Londra’da 90 çevreci protestocu gözaltına alındı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Extinction Rebellion adlı çevreci grubun düzenlediği protesto sırasında en az 90 kişi gözaltına alındı.

Çevreci grubun sabah erken saatlerde Trafalgar Meydanı’nda başlayıp Parlamento Meydanı’nda sürdürdüğü eylemin ilk günü, yerel saatle 20.00’de sona erdi.

Eylem sırasında parlamento binası önündeki yolu trafiğe kapatan bir grup eylemciye polis müdahale etti. Polisin uyarılarına rağmen yolu açmayan eylemcilerden onlarcası gözaltına alındı.

Güvenlik görevlilerin gözaltına alınan göstercileri polis minibüsüne bindirdiği sırada diğer protestocular tepki gösterdi.

Londra polisinin konuya ilişkin açıklamasında, “bir acil durum görevlisine saldırmak, polisin çalışmasını engellemek ve kamu düzenini bozmak gibi suçlardan saat 18.00’e kadar 90 kişinin gözaltına alındığı” belirtildi.

Extinction Rebellion adlı grup, eylemlerini 10 gün sürdüreceklerini duyurdu.