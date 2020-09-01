Muhafazakar Partili milletvekilli tecavüzle suçlanıyor

1 hour önce
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İngiltere Meclis Başkanı Sir Lindsay Hoyle, tecavüzle suçlanan Muhafazakar milletvekillin ‘kefalet süresi boyunca Avam Kamarası’nda katılmamayı gönüllü olarak kabul ettiğini’ söyledi.

Sir Lindsay şu ifadeleri kullandı:

“Çok ciddi bir suç iddiasıyla ilgili bir soruşturma yürütülüyor ve bir milletvekilli bu olayla bağlantılı. Milletvekillin kefalet süresi boyunca Avam Kamarasına katılmamayı gönüllü olarak kabul ettiğine dair güvence aldım. Ben, Avam Kamarası Komisyonu ve Meclis hizmeti, personelimizin ve bütün olarak parlamento topluluğunun güvenliğini çok ciddiye alıyoruz. Milletvekilleri, işverenler ve personel açısından gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz.”

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