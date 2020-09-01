Savunma Bakanlığı’na ait bir gemi yük gemisiyle çarpıştı

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde Savunma Bakanlığı’na ait ‘Smit Yare’ isimli hava mürettebatı eğitim teknesi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi.

Polis sabah saatlerinde İngiltere’nin Cornwall bölgesinde Savunma Bakanlığı’na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı ve yük geminin karaya oturduğu belirtti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer, kazada yaralı olmadığını ifade etti.