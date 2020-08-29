İskoçya’da dünyanın en pahalı koyunu 368 bin sterline satıldı

3 hours önce
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İskoçya’da perşembe günü Lanark’ta yapılan satışta embriyodan üretilmiş bir kuzu olduğu ifade edilen Double Diamond (Çift Elmas) isimli Texel kuzusu 368 bin sterline (Yaklaşık 3 milyon 603 bin TL) satıldı. Açık artırmanın 10 bin 500 sterlinden başladığı ve fiyatın hızlı bir şekilde yükseldiği ifade edildi.

3 ALICI ORTAK TELİF VERDİ

Texel Koyun Derneği (Texel Sheep Society) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 alıcının ortaklığı ile verilen son teklifin 368 bin sterlinle İngiltere’de ve dünyada bir koyunun satışında yeni bir fiyat rekoru olduğu belirtildi. Bu satışa kadar, müzayedede 2009’da yapılan önceki rekor satış fiyatının 230 bin sterlin olduğu belirtildi.

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