Boris Johnson, Aşk Adası sunucusunun kişisel antrenörünü işe aldı

2 hours önce
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Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson koronavirüsle mücadelesi sonrası forma girmek için kişisel antrenör tuttu.

Johnson’ın kendisini çalıştırması için tercih ettiği isim, ülkenin skandallarıyla çok konuşulan yarışma programı Aşk Adası’nın (Love Island) sunucusu Laura Whitmore’un kişisel antrenörlüğünü yapan Harry Jameson.

Jameson ve Birleşik Krallık Başbakanı çarşamba sabahı Londra’da koşu yaparken de görüntülendi.

Aşk Adası’nın sunucusu Whitmore mart ayında Instagram ayında Harry ile birlikte egzersiz yaptıklarını takipçilerine duyurmuştu.

Whitmore “Haydi biraz egzersiz yapalım, Harry ile birlikte çalıştığım 5 küçük egzersiz var, şimdi bunu evde de yapıyorum böylece siz de bunları yapabileceksiniz” mesajını paylaşmıştı.

İkili sosyal medyaya birlikte çektirdikleri bir dizi fotoğrafı da koymuştu.

“En az 10 kilo verdim”

Boris Johnson ise salı günkü açıklamasında Kovid-19 hastalığını atlattıktan sonra başlattığı sağlık girişimi sonrası köpeğiyle koşarak “en az 10 kilo verdiğini” söyledi. Johnson koronavirüsle mücadelesi sonrası sağlık durumu kötüleştiği gerekçesiyle 6 ay içinde istifa edeceği söylentilerini de “saçmalık” diye niteledi.

Johnson’ın baş danışmanı  Dominic Cummings’in eşinin babasının bir gazeteciye Johnson’ın istifa edeceğini söylediği iddiası İngiliz basınınnda yer almıştı.

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