İngiltere ve Galler: Maske takmayan 45 kişiye para cezası verildi

Yeni verilere göre, İngiltere ve Galler’de yüz maskesi yasalarını ihlal eden toplam 45 kişiye para cezası kesildi.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) tarafından yayınlanan rakamlar, bu para cezalarının çoğunun toplu taşıma araçlarında verildiğini ve sadece sekiz kişinin dükkânlarda yüzünü kapatmayı reddeden kişilere kesildi.

İngiltere’de hükümet salgınından korunmak için alınan önlemler kapsamında 15 Haziran’dan itibaren toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirmişti. Bunun ardından maske takmak mağazalarda ve diğer kapalı alanlarda 24 Temmuz’dan itibaren zorunlu haline geldi.