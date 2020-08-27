İstanbul-İngiltere seferini yapan uçak Yunanistan’a acil iniş yaptı

2 hours önce
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İstanbul’dan İngiltere’nin Manchester kentine sefer yapan Jet-2 şirketine ait uçağın, Türk yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle Yunanistan’ın Korfu Adası’nda bulunan havalimanına iniş yaptığı belirtildi.

Yunan televizyon kanalı ERT’nin aktardığına göre, Türk asıllı bir yolcu panik olmuş bir şekilde pilot kabinin kapısına vurdu ve ardından diğer yolcular tarafından sakinleştirildi. Türk yolcunun henüz ne sebeple panik yaşadığı bilinmiyor.

YUNANİSTAN ACİL İNİŞ İZNİ VERDİ

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’den Yunanistan’a uçuşların kapalı olduğu ifade edilirken; Yunan yetkililerin uçağın acil iniş talebi üzerine Korfu Havalimanı’na iniş izni verdiği kaydedildi

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