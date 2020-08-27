İngiltere’de bazı spor müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak

3 hours önce
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İngiltere Premier Lig ekipleri Brighton & Hove Albion ile Chelsea arasında oynanacak hazırlık maçına, deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınacak.

İngiltere hükümetinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen bazı spor müsabakalarına deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınmasına yönelik kararının ardından, söz konusu müsabakalar belli oldu.

Futbolda, Brighton & Hove Albion ile Chelsea arasında 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçına 2 bin 500 taraftar alınacak. West Ham United ile Arsenal arasında 12 Eylül’de oynanacak İngiltere Kadınlar Süper Ligi maçına da az sayıda taraftar alınmasına izin verilecek.

Harlequins ile Bath takımları arasında 5 Eylül’de oynanacak ragbi maçı ile 9 Eylül’deki St. Leger at yarışını da sınırlı sayıda taraftar tribünden takip edebilecek.

Bu organizasyonların ardından salgın sayısında yaşanacak gelişmelere göre taraftarların spor organizasyonlarını tribünden takip edip edemeyeceğine karar verilecek

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