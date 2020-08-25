İngiliz ilaç firması: Koronavirüs tedavisinde insanlı testlere başlandı

4 hours önce
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Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse  karşı potansiyel antikor tedavisinde ilk faz çalışmalarına başladığını duyurdu.

Şirketin tedavi edici ve önleyici özelliğe sahip olduğunu belirttiği ‘AZD7442’nin birinci faz çalışması kapsamında insanlı deneylere başlandığı bilgisinin altı çizildi.

Bu kapsamda ‘AZD7442’ İngiltere’de yaşları 18 ila 55 arasında değişen 48 sağlıklı gönüllü üzerinde denenecek.

Geçtiğimiz haftalarda BBC’ye değerlendirmede bulunan AstraZeneca  CEO’su Pascal Soriot, potansiyel aşının denemelerinin devam etmesine rağmen üretime başlanacağını belirtmişti.

Soriot ilaç şirketinin yeni tip corona virüse karşı 2 milyar doz aşıyı üretebileceğinin de altını çizmişti.

Şirket ayırca yakın zamanda Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından desteklenen iki aşı kuruluşu ile (Epidemik İnovasyon Hazırlığı Koalisyonu ve Gavi Aşı Birliği) 750 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.

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