”İngiltere ülke çapında ikinci kez karantinaya girebilir”

İngiltere’de yeniden artışa geçen Covid-19 vakalarının İspanya’daki seviyeye ulaşması durumunda ülke genelinde ikinci bir karantina dönemine girebileceği belirtiliyor.

İngiltere’de ‘R’ değerinin (1 kişini hastalığı bulaştırdığı kişi sayısı) 1,1’e ulaşmasının ardından ülkede alarm zilleri çalmaya başladı. Üst düzey bir yetkili, salgının hızla yayılması karşısında hükümetin ülke çapında daha sert önlemler alınabileceğini belirtti.

İngiltere’de şu anda Leicester’da genel; Greater Manchester. People in Oldham, Blackburn, Pendle ve Lancashire’de ise lokal karantinalar uygulandığı belirtilirken, insanlara birbirlerinin evlerine gitmemeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Avrupa’da 100 bin kişide görülen vaka sayısında İspanya 145 vaka ile ilk sırada yer alırken, İspanya’nın ardından 21,5 vaka ile İngiltere’nin geldiğine dikkat çekildi.

Daily Telegraph’a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, ”Salgın kontrol altına alınamazsa, işleri tersine çevirmek için bazı şeyler yapılabilir. Salgına karşı ilk başta yerel salgın yönetimi ile mücadele ediyoruz. Ancak İspanya’daki seviyeye ulaşırsak daha sıkı önlemler alabiliriz. Şu anda İspanya’da ve Fransa’da bu yapılıyor.” dedi.

Ulusal ölçekte bir karantinaya ihtiyaç olup olmayacağını salgının seyrinin belirleyeceğini ifade eden yetkili, ”Oldukça inişli-çıkışlı bir sonbahar ve kış görüyoruz. Salgın ve vaka sayıları artacak.” ifadelerini kullandı.