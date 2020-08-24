Shakespeare’in sonelerini inceleyen araştırmacılar: Oyun yazarı kesinlikle biseksüeldi

Araştırmacılar, Williams Shakespeare’in sonelerinin yeni analizinde yazarın aslında biseksüel olduğuna dair kanıt bulunduğunu öne sürdü. Bu yıl yayımlanacak yeni kitapta yer alacak yeni bulgular görünüşe göre, ozanın Anne Hathaway’le 34 yıllık evliliği boyunca hem erkeklerle hem de kadınlarla ilişki yaşadığını gösteriyor.

The Telegraph’ın haberine göre, Profesör Sör Stanley Wells ve Dr. Paul Edmondson Shakespeare’in 1609 baskısından 154 sonesini en muhtemel yazılma sıralarına göre yeniden düzenledi.

Yazarın oyunlarından soneler ekleyen akademisyenler, 1578’den sonraya uzanan 182 soneye ulaştı.

Uzun süredir varlığını koruyan Shakespeare’in “Fair Youth”a (Shakespeare’in sonelerinde geçen isimsiz genç erkek) takıntılı olduğu ve “Dark Lady” (Karanlık Leydi) tarafından baştan çıkarıldığı düşüncelerinin yanlış olduğu sonucuna varan araştırmacılar, bunun yerine karakterlerin birçok kişiye atıfta bulunmak için kullanıldığını öne sürdü.

Dr. Edmonsdson, “Sonelerin bazılarında kesinlikle erkek bir özneye hitap eden cinsellik dili, Shakespeare’in biseksüel olduğuna dair kuşkuya yer bırakmıyor” dedi.

“1980’lerin ortasından bu yana Shakespeare’in eşcinsel olduğu düşüncesi rağbet görür hale geldi. Ancak evliydi ve çocukları vardı.

Bu sonelerden bazıları bir kadına ve diğerleri bir erkeğe hitap ediyor. Biseksüel nitelemesine dönmeyi istemek epey özgün bir şey gibi görünüyor.”