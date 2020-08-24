Raab: “İsrail’in Batı Şeria’nın ilhakını askıya alması Orta Doğu’da barış için önemli”

4 hours önce
0 70 Bir dakikadan az

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail’in Batı Şeria’nın ilhakını askıya almasının Orta Doğu’da barışın sağlanması için “önemli bir adım” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Raab’ın bu hafta İsrail ve işgal altındaki Filistin’e bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulurken, ziyarette İsrail-Filistin diyaloğunun yeniden başlaması, kalkınma, ticaret ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularında daha geniş iş birliğinin ele alınacağı bildirildi.

Raab’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, “Raab, İsrail ziyaretinde, İsrail’in güvenliğine, iki ülke arasındaki güçlü ve kalıcı ilişkilere bağlılığı vurgulayacak. Ziyaret, Birleşik Krallık’ın bölgede barışın teşviği için ihtiyaç duyulan bir anlaşma olarak memnuniyetle karşıladığı Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlaşmasının ardından yapılıyor.” ifadelerine yer verildi.

“İsrail’in Batı Şeria’nın ilhakını askıya alması Orta Doğu’da barış için önemli bir adım.” ifadesini kullanan Dominic Raab, İsrail ve Filistin yönetimi arasındaki kalıcı barışın ve müzakerelerin bu yeni dinamik üzerine inşa edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
196

İsrail’de koronavirüs vakaları 80 bini aştı

4 weeks önce
854

İngiltere’nin İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkarması diğer ülkeleri vurmaya başladı

16 July 2020
86

İngiltere’den kritik iddia: “Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor”

16 July 2020
20

‘Almost certain’ Russians sought to interfere in UK election

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.