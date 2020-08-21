İngiltere’de ölüm sayısı düşüyor, vaka sayısı artıyor

İngiltere’nin resmi koronavirüs ölüm sayısı son 24 saatte sadece 2 ile arttı, ancak yeni vakalar yine binin üzerinde.

Verilere göre, koronavirüs salgının başladığı günden bu yana Cuma günü için en düşük ölüm sayısı olarak kaydedildi.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre, 1,033 yeni pozitif vaka olduğu bildirildi. İngiltere’de iki gün üst üstte binin üzerinde vakalar görüldü.

Dün 1,182 yeni vaka bildirildi ve altı kişi hayatını kaybetti.

Çarşamba günü, 6 ölüm ve 821 yeni vaka kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta 14 Ağustos Cuma günü ise, 1,441 yeni vaka ve 11 ölüm sayısı bildirildi.

Binin üzerinde günlük vaka sayısının artmasının endişe yaratacağı belirtildi.