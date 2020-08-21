20 Eylül’e kadar kiracılar evden atılmayacak

5 hours önce
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İngiltere’deki ev sahipleri kiracılarını evden çıkaramayacak.

İngiltere’deki yetkiler, binlerce kişinin evsiz kalma ihtimaline yanıt olarak 20 Eylül’e kadar ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkaramayacağını açıkladı.

Buna ek olarak, Pazartesi gününden itibaren mahkemeler, koronavirüs krizi nedeniyle beş ay süreyle durdurulan davalara daha katı kurallar altında devam edeceklerdi.

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, bu kararı “11 saatte u dönüşü” olarak nitelendirdi.

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