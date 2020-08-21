A406 North Circular: Bir kadın yüksekten düştü

40 mins önce
0 254 Bir dakikadan az

 North Circular’da bir kaza sonucunda sabahtan itibaren ciddi gecikmeler yaşandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, bir kadın yükseklikten düşütü. Olay Edmonton bölgesinde A406 Angel yolunda meydana geldi.

Acil servisler yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgilenen polisler yolu her iki yönde kapattı.

Öğlen saat 12’de paylaşılan habere göre doğuya giden taşıt yolu kapalıydı. Walthamstow ve Buckhurst Hill bölgelerine yakın meydana gelen olayda, her iki tarafta ciddi gecikmeler yaşanıyor.

Polis memurlar, kadının durumu ile ilişkin güncelleme beklediği bildirildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 hour önce
156

A406 North Circular: ‘Women falls from height’

24 hours önce
630

‘Maskesi Burnunu Kapatmadığı’ iddia edilen kadın polisler tarafından darp edildi

2 days önce
216

Londra ve Cardiff trafik suçlarından 58,2 milyon pound elde etti

1 week önce
194

Somali’deki iç savaştan kaçan Roble, Premier Lig’in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.