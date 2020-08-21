A406 North Circular: Bir kadın yüksekten düştü

North Circular’da bir kaza sonucunda sabahtan itibaren ciddi gecikmeler yaşandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, bir kadın yükseklikten düşütü. Olay Edmonton bölgesinde A406 Angel yolunda meydana geldi.

Acil servisler yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgilenen polisler yolu her iki yönde kapattı.

Öğlen saat 12’de paylaşılan habere göre doğuya giden taşıt yolu kapalıydı. Walthamstow ve Buckhurst Hill bölgelerine yakın meydana gelen olayda, her iki tarafta ciddi gecikmeler yaşanıyor.

Polis memurlar, kadının durumu ile ilişkin güncelleme beklediği bildirildi.