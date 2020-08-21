İngiltere’de kamu borcu ilk kez 2 trilyon poundu geçti

4 hours önce
0 152 Bir dakikadan az

İngiltere hükümetinin toplam borcunun ilk kez 2 trilyon poundu aştığı açıklandı.

İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Temmuz ayı sonunda İngiltere’nin kamu borcunun 2 trilyon 4 milyar sterline ulaştığını açıkladı. Kamu borcunun geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 227.6 milyar pound daha fazla olduğu ifade edildi. Bunun, İngiltere’de kamu borcunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 100.5’ine denk geldiği belirtildi. ONS, 1960-1961 yılından bu yana ilk kez borcun GSYİH’nin üzerinde olduğunu aktardı.

İngiliz ekonomistler, bunun hükümetin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çabalarının yansıması sonucu olduğunu belirterek söz konusu durumun iyileşmeden önce daha da kötüye gideceği konusunda uyarıda bulundu

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

35 mins önce
83

“Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç’e fark attı”

1 hour önce
43

Koronavirüs bebeklerin ‘prematüre’ doğmasına sebep olabilir

3 hours önce
124

AB ile İngiltere arasındaki müzakerede ilerleme yok

5 hours önce
158

Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.