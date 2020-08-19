Londra ve Cardiff trafik suçlarından 58,2 milyon pound elde etti

RAC tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Londra ve Cardiff bir yıl içinde trafik suçları işleyen sürücülerden toplam 58,2 milyon pound elde etti.

Para cezalarının yarısından fazlası – 31,4 milyon pound – 2018/19 mali yılında sarı kutu kavşağı ihlallerinden kaynaklandı ve bu, her iki başkentteki yetkililer için kazançlı olmaya devam ediyor.

Bu kavşaklardan biri olan Westminster’deki sarı bir kutu, soruşturma sonucunda 333.295 pound ceza ücretti elde edildiği öğrenildi. RAC tarafından yapılan benzer bir araştırma, yetkililerin 2016 / 17 yılında bu tür cezalardan 46.7 milyon sterlinlik bir komisyon aldığını ortaya çıkardı – bu, en son kazanç raporunda 11.5 milyon poundluk ek kar anlamına geliyor.