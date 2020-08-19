Londra ve Cardiff trafik suçlarından 58,2 milyon pound elde etti

2 hours önce
0 45 Bir dakikadan az

RAC tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Londra ve Cardiff bir yıl içinde trafik suçları işleyen sürücülerden toplam 58,2 milyon pound elde etti.

Para cezalarının yarısından fazlası – 31,4 milyon pound – 2018/19 mali yılında sarı kutu kavşağı ihlallerinden kaynaklandı ve bu, her iki başkentteki yetkililer için kazançlı olmaya devam ediyor.

Bu kavşaklardan biri olan Westminster’deki sarı bir kutu, soruşturma sonucunda 333.295 pound ceza ücretti elde edildiği öğrenildi. RAC tarafından yapılan benzer bir araştırma, yetkililerin 2016 / 17 yılında bu tür cezalardan 46.7 milyon sterlinlik bir komisyon aldığını ortaya çıkardı – bu, en son kazanç raporunda 11.5 milyon poundluk ek kar anlamına geliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
259

Minik Mira’nın projesine Londra belediyesinden destek

2 days önce
1,353

Türkiye’den Gatwick’e vardı, terör şüphesiyle havaalanı’nda tutuklandı

2 days önce
1,222

Londra’da 10 yaşındaki bir çocuk evde ölü bulundu

1 week önce
267

İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.