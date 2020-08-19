İngiltere’de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı

5 hours önce
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ULUSAL İstatistik Bürosu verilerine göre Britanya’da koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı.

Ankete katılan 3.500 kişinin %19,2’si (her beş kişiden biri) Haziran ayında depresyona girdiklerini söyledi. Bu oran Mart ayı öncesindeki dokuz aylık döneme kıyasla iki kat fazla. Koronavirüs öncesi dönemde depresyonda olduklarını söyleyenlerin oranı %9,7’ydi.

Pandemi döneminde depresyon en çok genç yetişkinler, kadınlar ve engelliler ile beklenmedik harcamaları karşılamakta zorlananlarda görüldü.

Her sekiz yetişken birinde ‘ılımlı ile ciddi’ seviyeleri arasında depresyon belirtileri görülürken %3,5 oranında katılımcıda ise aynı dönemde iyileşme belirtileri görüldü.

Toplumun hemen hemen her kesimi Covid-19 sonrası depresyona girse de, en çok artış 16-39 yaş arasında yaşandı.

Temmuz 2019 ve Mart 2020 arasında, bu yaş grubunun %11’i depresyona girerken, Haziran ayında bu oran %31’e çıktı.

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