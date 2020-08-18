İngiltere bilim insanlarından kaliteli süt açıklaması

4 hours önce
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İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın sonucunda, çimle beslenen ineklerin sütünün, soya fasulyesi sütüne göre ‘çevreye’ daha yararlı olduğu ortaya çıktı.

Avrupa’dan araştırmacılar, farklı süt ürünlerinin çevreye olan etkilerini incelerken, soya sütü üretmenin bir ineği beslemekten daha fazla soya gerektirdiğini keşfetti. Soya fasulyesi yetiştirmek için daha fazla tarım alanı gerektiği için, dolaylı yoldan ormanların yok olmasına yol açıyor. Araştırmaya göre, çimenle beslenen ineklerden süt içmek, soya fasulyesinden elde edilen süte göre çevresel olarak daha yararlı.

YAĞMUR ORMANLARI SOYA ÜRETİM ARAZİSİ OLUYOR

Soya sütünden inek sütüne geçiş, soya fasulyesinin daha az üretilmesine neden olacak ve bu da beraberinde daha az tarım alanı ihtiyacı demek oluyor. Yağmur ormanları da dahil olmak üzere Güney Amerika’nın büyük kısımları, süt ve gıda üretimi için soya yetiştirmek üzere temizlendi ve soya fasulyesi üretilen tarım arazisine dönüştürüldü.

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