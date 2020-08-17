Türkiye, İngiltere’nin karantina listesine girebilir

İngiltere’nin The Sun gazetesi, İngiltere’nin Türkiye ve Hırvatistan’ı da karantina uygulanan ülkeler arasına alabileceğini yazdı.

İnce İspanya’yı, ardından da Fransa, Hollanda ve Malta’yı ‘güvenli ülkeler listesinden çıkaran İngiltere’de sıranın Türkiye ve Hırvatistan’da olabileceği ileri sürüldü. ”İngiltere; Fransa’nın adından Türkiye ve Hırvatistan’ı da ‘karantina’ listesine dahil ederek tatil planlarını kaosa atabilir” başlıklı haberde, Türkiye ve Hırvatistan’daki vaka artışına dikkat çekildi.

İngiliz gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de artan Korona virüsü tablosu tedirginlik yaratıyor. Durumun bu şekilde gitmesi halinde İngiltere tıpkı Fransa’yı karantina listesine eklediği gibi Türkiye’yi de ekleyebilir.

Türkiye’nin İngiltere ile olan hava trafiği şu ana kadar etkilenmedi. Şu anda İngilizler 14 gün boyunca izole edilmeye gerek kalmadan Türkiye’de tatil yapabiliyorlar. Fakat Türkiye, son haftalarda giderek artan vakalar gördü. Şu anda toplamda 278.117 pozitif test ve 5.955 ölüm var.

Şu anda 100.000 kişide 18,5 enfeksiyon var. Geçen ay kaydedilen 15,8’e göre büyük bir artış görüldü. İngiltere seyahatlere izin verirken, ülkenin rakamlarını baz alıyor.

İngiliz turistler için kendi giriş koşulları var. Tüm varışların havaalanında ateş kontrolleri dahil kontrolleri olması gerekirken, semptomları olan herkesin bir PCR testi yaptırması gerekiyor. Türkiye ayrıca, katı yeni güvenlik kurallarına uymayan tüm otellerin kısa sürede kapatılacağı konusunda uyarı yayınladı.

15,8’den 18,5’e yükseldi

1.245 ile Türkiye’de haziran ayından bu yana en yüksek vaka sayısının tespit edildiğini belirten İngiliz The Sun gazetesi, ‘’Şu anda Türkiye ile İngiltere arasında hava koridoru var. Bunun anlamı, Türkiye’den dönenler 14 günlük karantinadan muaf. Ancak ülkede vaka sayısı sön dönemle üzenli bir şekilde arttı ve vaka sayısı 248 bin 117, ölü sayısı ise 5 bin 974’e yükseldi. Geçtiğimiz ay 100 bin kişide görülen vaka sayısı 15,8 iken, şu anda 18,5’r yükseldi’’ ifadelerini kullandı.