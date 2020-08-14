Tunus İngiliz turistlere kısıtlama getirdi

6 hours önce
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Tunus, ülkeye gelen İngiliz ziyaretçilere bazı kısıtlamalar getirdi. Buna göre, Tunus’a giden İngiliz vatandaşları 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucunu yanında bulundurmak zorunda. Bununla da yetinmeyen Tunus, İngiliz misafirlere ülkeye giriş yaptıktan sonra 14 gün karantina şartı getirdi. Misafirler, kaldıkları evlerde veya otellerde kendilerini 14 gün boyunca izole edecek.

Karantinadan daha erken çıkmak isteyen İngilizler, bir haftalık karantinanın ardından ücretini kendilerinin ödeyeceği PCR testi yaptırarak, sonucun negatif çıkması durumunda ikinci haftayı karantinada geçirmeyecek. Bunu yağmak istemeyenler, 14 gün izolasyonda kalacak.

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