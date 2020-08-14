İngiltere’de bir nükleer tesis, tehlikeli kimyasallara rastlandığı gerekçesiyle tahliye edildi

38 mins önce
0 43 Bir dakikadan az

İngiltere’nin Cumbria kentindeki Sellafield nükleer sitesindeki yeniden işleme tesisinde, rutin aramalar sırasında tehlikeli olabilecek bazı kimyasal maddelere rastlandığı ve tesisin tahliye edildiği bildirildi.

Sellafield nükleer sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu sitedeki Magnox Yeniden İşleme Tesisi’nde dün yapılan rutin aramalar sırasında, uygun sıcaklıkta muhafaza edilmediği takdirde tehlikeli olabilecek organik peroksit kimyasallarının bulunduğu belirtildi.

Bomba imha ekiplerinin çağrıldığı tesiste tehlikeli kimyasalları temizleme çalışmalarının devam ettiği ve tesisin tahliye edildiği ifade edildi. Tesiste çalışmalara bir süre ara verileceği, nükleer bir güvenlik sorununun yaşanmadığı kaydedildi.

İngiltere’nin Cumbria kentindeki Sellafield nükleer bölgesinde depolanan nükleer atıklar yeniden işleniyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
354

İngiltere’de belirli bölgelerde kısmi karantina devam edecek

2 hours önce
63

Fok balığı Sammy, İngiltere sahillerinin maskotu oldu

3 hours önce
65

Meme kanseri hastalarına çocuk müjdesi

4 hours önce
290

Edmonton’da bir adam cinayet şüphesiyle tutuklandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.