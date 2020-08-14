Meme kanseri hastalarına çocuk müjdesi

3 hours önce
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İngiltere’de 20 yıl süren bir bilimsel araştırma, meme kanseri hastalarında doğurganlığın başarıyla korunabileceğini ortaya çıkardı.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, İngiltere’de yapılan ve Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği’nin (ESHRE) 36. yıllık toplantısına sunulan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Veriler, 2000 ile 2019 yılları arasında çeşitli kanser türleri için tedavi görmüş 879 genç kadın hasta üzerinde analiz edildi.

Tüp bebek yöntemiyle donmuş yumurtalarını ve embriyolarını kullanmak için geri dönenlerde, yüzde 71 gibi yüksek bir doğum oranına ulaşıldı.

Doğurganlık koruma hizmetinin modern bir kanser bakım yolunun ayrılmaz bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Yumurta ve embriyolarla doğurganlığın korunması bir süreçtir ve deneysel olmanın ötesindedir. Önceden, bu genç kadınlarda doğurganlık için çok az seçenek vardı ama şimdi seçenek var ve veriler sonuçların büyük fayda sağlayabileceğini gösteriyor.”

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