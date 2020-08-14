Boris Johnson: “AB ile bir anlaşmaya varmaya kararlıyız”

6 hours önce
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümeti olarak Avrupa Birliği ile Brexit sonrası için bir ticaret anlaşmasına varmaya kararlı olduklarını söyledi.

İrlanda Başbakanı Michael Martin ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bumunan Johnson, İngiltere’nin alışılan gelen serbest ticaret anlaşmalarında yer almayan “eşit rekabet ortamı” konusunda taahhütte bulunmayacağını, AB’nin Kanada ile yaptığı anlaşmada da böyle bir taahhütün olmadığını ifade etti. Johnson açıklamasında, Mayıs ayında yayınlanan belgede ortaya koyulduğu üzere Kuzey İrlanda Protokolü altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye bağlı olduklarını da vurguladı.

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