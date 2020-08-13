İngiltere: Fransa, Malta ve Hollanda “14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden” çıkarıldı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, Fransa, Malta, Monako, Aruba, Hollanda, Turk ve Caicos Adalarından gelecek yolculara 14 gün karantina şartının getirileceğini bildirdi.

Grant Shapps yaptığı açıklamada, Fransa, Malta, Monako, Aruba Hollanda, Turk ve Caicos Adaları’ın güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan “14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden” cumartesi gününden sabah saat 4’den itibaren çıkarılacağını belirtti.