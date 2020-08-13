NHS: İngiltere’deki rutin operasyonlar için uzun bekleyiş

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS) verilerine göre, İngiltere’deki hastanelerde rutin tedavi için kabul edilen hasta sayısı Haziran ayında yüzde 67 azaldı.

İngiltere’de Temmuz ayında kaza ve acil durum birilerine gidenlerin sayısı da geçen yıla göre yüzde 30 azaldığı açıklandı.

Koronavirüs salgını, sağlık hizmetinin birçok alanında aksamalara neden oldu.

Ancak buna rağmen, hastaların ihtiyaç duydukları zaman NHS’den yardım talep etmeleri için çağrı yapıldı.

NHS, yerel personelin Covid-19 dışı hizmetleri eski haline getirmek için çok çalıştığını ve salgın sırasında NHS 111 aracılığıyla rekor sayıda yardımlara yetiştiği belirtildi.

Bu arada, pratisyen hekimlerine kanser semptomlarıyla giden ve acilen bir uzmana sevk edilenlerin sayısı artıyor, ancak yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalma mevcut.

Geçen yılın aynı ayındaki 194, 047 ile karşılaştırıldığında, Haziran ayında İngiltere’de pratisyen hekimler tarafından toplam 153, 134 acil kanser hastaların sevk edildiği kaydedildi.

UZUN BEKLEYİŞ

Geçtiğimiz Haziran ayında, her zamankinden daha fazla hasta – 1,85 milyon – diz ve kalça ameliyatları gibi planlanmış hastane ameliyatları için 18 haftadan daha uzun bir süre bekliyordu.

NHS rakamlarına göre, hastanede tedavi görmek için bir yıldan fazla bir süredir bekleyen hasta sayısının geçen yılın Haziran ayından 1,000’in biraz üzerindeyken, bu yıl aynı ay için 50bin’nin üzerine yükseldiği gösteriyor.

Haziran 2019’da 289,203 iken, bu yıl Haziran ayında toplam 94,354 hasta rutin tedavi için kabul edildi.