İngiltere’de A-Level sonuçların başarı oranı yüzde 36 düştü

21 mins önce
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Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği üniversite yerleştirme (A-Level) sınav sonuçları bugün açıklandı.

Açıklanan sınav sonuçların ülke genelinde başarı oranının yüzde 36 düştüğü vurgulandı.

İngiltere’deki okul müdürleri 13 Ağustos Perşembe sabahı çıkan A-Level sonuçlarına karşı tepkili.

Okul müdürleri tarafından yapılan açıklamaya göre, çıkan sonuçların gereğinden fazla düşük ve bunun ‘adaletsiz ve anlaşılmaz’ olduğu ifade edildi.

İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen sınavların, öğretmenlerin tahmin ettiği sonuçlarından yüzden 36 daha fazla düşük olduğu belirtildi.

Ancak, İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler’deki genel sonuçlar bu yıl A* ve A notların daha yüksek olduğu kaydedildi.

ASCL öğretmenler sendikası başkanı Geoff Barton, okullarda, sahte notların kullanılması da dahil olmak üzere, sonuç sistemindeki geç değişikliklerin neden olduğu kafa karışıklığı konusunda “derin bir hayal kırıklığı” olduğunu söyledi.

Barton, “Üst sınıflarda genel bir artış olmasına rağmen, bunun okul ve öğrenci düzeyindeki sonuçlar arasında büyük bir değişkenliği gizlediğinden çok endişeliyiz” dedi.

A Level sonuçları şunları gösteriyor: 

  • Girişlerin yüzde 9’u A* (2019’da yüzde 7,8)
  • Sonuçlar yüzde 27,9û A* ve A (2019’da yüzde 25)
  • Girişlerin yüzde 78,4 A* ve C arası (2019’da yüzde 75,8)
  • Psikoloji matematikten sonar en popüler bölüm
  • Kızlar erkeklerden daha iyi performans gösterdi
  • İngiltere’de genel olarak sonuçların yüzde 36’sı bir not düştüğü yüzde 3’ü iki not düştü ve yüzde 2’si arttığı açıklandı.
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