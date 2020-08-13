İngiltere’de 30 yıllık turizm firması iflas etti

2 hours önce
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Koronavirüs salgını İngiltere’de bir acentenin daha iflasına neden oldu. 30 yıllık acentesi Voyager Travel iflas etti.

Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden Thomas Cook’ın iflas etmesinin ardından benzer bir haber de Voyager Travel Direct’ten geldi. Turizm sektöründe 30 yıldır hizmet veren Voyager Travel Direct, koronavirüs salgını nedeniyle iflas ettiğini açıkladı.

İngiltere’nin en büyük bağımsız seyahat acenteleri grubu Advantage Travel Partnership’te yer alan İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) üyesi olan Voyager Travel’in bünyesinde; Voyager Travel Direct; Voyager Ski; Frutin Travel, Go Gecko markaları bulunuyor.

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