İngiltere ekonomisi resmi olarak resesyona girdi

İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran) %20,4 daralarak Avrupa’da koronavirüs bağlantılı tedbirlerden en kötü etkilenen ekonomi oldu.

İngiltere’de yılın ilk 3 ayında da %2,2’lik düşüş kaydedilmişti. İkinci çeyrekte gelen rekor küçülme ile birlikte İngiltere resmi olarak resesyona girmiş oldu.

BBC Ekonomi Editörü Faisal Islam, İngiltere’nin, dünyanın en büyük yedi ekonomisi G7 ülkeleri arasında da salgından mali açıdan en kötü etkilenen ülke olduğunu söylüyor.

Islam, “Daralmanın hızı ve büyüklüğü, şaşırtıcı olmasa da, ülkedeki tüm şehir ve kentlerdeki mağazaların ekonomiden etkilendiğini gösteriyor” dedi.

İngiltere’de pandemi döneminde çok sayıda kişi işini kaybetti, maaş artırımına gidilmedi, yeni mezunlar istihdam piyasasına giremedi.

Resesyonun genelde toplum genelinde etkisi eşit olmuyor ve ekonomik daralmaların yaşandığı dönemlerde eşitsizlikler de artıyor. Örneğin, 11 yıl önce ülke yeniden resesyona girdiğinde işlerini kaybetmeyen ev sahipleri krizi atlattı. Ev kredilerindeki faiz ödemeleri birçokları için belirgin oranda düştü bu da harcama bütçelerinin artmasını sağladı. Diğer yandan sosyal yardım alanlar veya kamu çalışanları krizden en olumsuz etkilenen kesim oldu.