Jet2 Güney Kıbrıs’a uçuşlarını tekrar başlatıyor

Tur operatörü Jet.com ve Jet2holidays, önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a uçuş seferlerine yeniden başlayacaklarını açıkladı.

Tatil şirketi, Akdeniz adasına uçuş talebinin arttığını bildirdi.

Güney Kıbrıs’a uçuşlar ve tatiller 17 Ağustos Pazartesi’nden itibaren yeniden başlayacak.

Tur öperatörü, bu yaz Larnaka’ya yaklaşık 40bin koltuk sattığını ve uçuşların İngiltere’nin farklı 8 bölgesinden gerçekleşeceğini bildirdi: Manchestar, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Bradford, London Stansted ve Newcastle.

Şirket ayrıca 18 Ağustos’ta Baf uçuşlarını devam edeceğini belirtti.