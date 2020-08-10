İngiltere’de cezaevi aracı kamyonla çarpıştı: 4 yaralı

6 hours önce
0 267 Bir dakikadan az

İngiltere’de 29 yaşında bir mahkumu mahkemeye taşıyan zırhlı araç, bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu devrilen zırhlı araçta bulunan 1 mahkum üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, İngiltere’nin Sussex bölgesindeki A27 otoyolunda meydana geldi. HMP Lewes Hapishanesi’nden yola çıkan ve 29 yaşındaki bir mahkumu taşıyan zırhlı araç, bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu devrilen zırhlı aracın içerisinde 4 kişinin yaralı şekilde araçta mahsur kaldığı ifade edildi. Mahkumun durumunun ise ağır olduğu ifade edilirken, olay yerinde kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

PCR Testi
6 hours önce
350

İngiltere’den KKTC’ye gidenlere ‘ev karantinası’ uygulanacak

11 hours önce
987

Boris Johnson: ‘Okullar Eylül ayında yeniden açılacak’

11 hours önce
333

İngiltere’de sağlık çalışanları meydanlarda

11 hours önce
264

Fransa’dan İngiltere’ye kaçak göçmen tartışması

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.