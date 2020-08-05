İngiltere’de tavuk kızartmasından maske çıktı

18 hours önce
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Koronavirüsü salgınıyla birlikte iyice yaygınlaşan kullan-at maskelerin yarattığı kirlilik tartışma yaratırken, mide bulandıran bir olay İngiltere’de yaşandı… Türkiye’de de şubesi bulunan bir fast food zincirine giden bir aile küçük kızları için sipariş verdiği kızarmış tavuğun içinden kullan-at maske buldu.

1940’lı yıllarda ABD’nin California eyaletinde kurulduktan sonra küresel bir fast food zinciri halini alan ve Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunan şirket, İngiltere’de bir sağlık skandalıyla karşı karşıya kaldı…

İngiltere’nin Aldershot kasabasında bulunan fast food restoranına 3 çocuğuyla giden 32 yaşındaki Laura Arber, önceki gün çocuklarıyla yemek için sipariş verdi. Siparişler arasında markanın spesiyali kızarmış tavuk parçaları da bulunuyordu.

“TAVUĞUN RENGİ MAVİYDİ”


Paketlenen ürünleri alıp eve giden Arberler, akşam yemeğinde ise adeta beyninden vurulmuşa döndü… Yemek sırasında küçük kızı Maddie’nin lokmasını çiğnerken tıkandığını ve öksürdüğünü fark eden Laura Arber, “Kızımın yemek yerken zorlandığını fark ettim. Daha sonra boğulduğunu fark ettim ve hemen elimi ağzına soktum. Maddie’nin boğazında bir şey fark ettim. Elime bakınca tavuk parçasının içinde mavi renkli kullan-at maske gördüm” dedi.

Yaşananların ardından restorana giden Arber bir şok da orada yaşadı… Bir hışımla restorana giden Laura Arber’e şubenin müdürü, “Bu ürün bizim mutfağımızda pişmedi” dedi. Yerel basına konuşan Arber, “Bir özür bile dilemedi ve halen tavuk parçaları bu yaşanandan habersiz insanlara sunuluyor. Bu onların da başına gelebilir” dedi.

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