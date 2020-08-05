British Airways 17 noktayı daha uçuşlarını başlatıyor

Hava yolu şirketleri, koronavirüs nedeniyle durdurduğu uçuşları başlatmaya devam ediyor.

İngiltere’nin temmuz ayında 70’ten fazla ülke ve bölgeyi ‘seyahat için güvenli’ ilan etmesinin ardından, British Airways de uçuşlarını her geçen gün arttırıyor.

İngiliz bayrak taşıyıcı, ağustos ayı ile birlikte 17 destinasyonu daha uçuş ağına ekledi. Şirketin yeniden uçuş başlattığı noktalar Bari, Bastia, Bodrum, Bordeaux, Catania, Figari, Frankfurt, Cenova, Kefalonia, Lyon, Lüksemburg, Malta, Baf ve Pula ile uzak mesafe destinasyonlar Antiqua, Islamabad ve Nairobi oldu.