İngiltere ‘ırkçı’ olmakla eleştirilen vize başvuru algoritmasını kullanmayı bırakıyor

İngiltere, vize başvurularını düzenleyen ve sivil toplum kuruluşlarınca ‘ırkçı’ olarak eleştirilen bilgisayar algoritmasının artık kullanılmayacağını duyurdu.İngiliz hükümeti tarafından alınan kararın 7 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vize başvurularını düzenleme aracının nasıl çalıştığının gözden geçirildiği ve sürecin daha kolay ve güvenli hale gelmesi için yeniden tasarlanacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı kararı, Göçmenlerin Refahı için Ortak Konsey (JCWI) ve dijital hakları savunucusu Foxglove örgütünün vize algoritmasına karşı yasal süreç başlatmasının ardından geldi.

Bakanlık açıklamasında, Göçmenlerin Refahı için Ortak Konsey’in adli inceleme dosyasında yer alan iddiaları reddediğini belirterek, dava devam ederken daha fazla yorum yapmanın uygun olmayacağını ifade etti.JCWI’a göre, 2015’ten beri kullanılan vize başvuru sistemi, İngiltere’ye giriş için yapılan her vize başvurusunu derecelendirmek üzere başvuru sahiplerine kırmızı, sarı veya yeşil risk derecesi atayan bir trafik ışığı sistemi kullanıyordu.JCWI, vize algoritmasının milliyet esasına göre ayrımcılık yaptığını öne sürüyor. Yasal süreç başlatan iki örgüt, bazı şüpheli ülkelerin kara listeye alındığını, bu nedenle bu ülkelerin vatandaşları tarafından yapılan başvuruların direkt olarak kırmızı renkle, yani yüksek riskli olarak derecelendirildiğini ifade ediyor.