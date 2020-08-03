“Boris’in aldığı korona kararları, 46 binden fazla cana mal oldu”

Nobel Tıp Ödülüne 2001 yılında layık görülen Britanyalı genetikçi ve hücre biyoloğu Sir Paul Nurse, Boris Johnson hükümetinin bir gizlilik örtüsü ardında çılgın kararlar almasının pandemiyle mücadele sürecine çok büyük zarar verdiğini söyledi.

Londra’daki Francis Crick Enstitütüsü’nün başkanlığını yürüten ve Avrupa Komisyonu’nun bilimsel başdanışmanı olan Sir Paul Nurse, Britanya’nın pandemiye müdahalesini yönlendirmesi için bilim insanları, bürokratlar ve siyasetçilerden oluşturulan kurulu ‘kara kutu’ diye niteledi.Daha fazla açıklık, şeffaflık ve önemli kararlarla ilgili tartışma süreci olması gerektiğini anlatan Nurse, şunları söyledi:”Sıklıkla kararların gizlilikle üstü örtüldü. Oysa sorgulama ve karşı önerilerle sınamadan geçmeleri gerekirdi. Bunun olmasını garanti edecek mekanizmalara ihtiyacımız var. Ulusun güvenini sağlamak istiyorlarsa, bu tartışmaları kamuoyuna açık yürütmeleri gerekir.”

‘Hazırlıksız olduklarını kabul etmemek için’

“Bizdeyse zaman zaman bilim insanları, bürokratlar ve siyasetçilerden yapılma bir kara kutu karar alıyor gibiydi. Çok daha açık olması gerekir. En iyi sonuçları elde etmek için çok daha fazla şeffaflığa, daha fazla irdelemeye ve daha fazla meydan okumaya ihtiyacımız var.”Hükümetin gerçek test yapma kapasitesinin çok düşük olduğu dönemde tüm gerekli Kovid-19 testlerini yapabildiği iddiasında bulunmasını örnek gösteren Nobel ödüllü bilim insanı, “Hazırlıksız olduklarını, doğru düzgün test yapamadıklarını kabul etmek istemediler, çünkü bu en baştan başarısızlıklarını itiraf etmeleri anlamına gelecekti” dedi.

‘Çok acil müdahale gerekirken devasa laboratuvarlar kurdular’

Test kapasitesini hızla artırmak için sıfırdan büyük laboratuvar inşa etme ve donatma kararını da eleştiren Britanyalı genetikçi, karmaşık lojistik ve altyapı gerektiren büyük laboratuvarlar kurmanın uzun zaman aldığını, oysa çok acil müdahale gerektiren durumun sözkonusu olduğunu belirtti.”Aylar alacağı herkes için aşikar olmalıyken, böyle bir karar nasıl alındı? Tümüyle meçhul” diyen Nurse, hükümetin bilimin ışığında aldığını iddia ettiği pandemiyle ilgili kararlarının aslında hiçbir irdelemeden geçirilmediğini, bu şeffaflıktan uzaklığın gelecekte de sorun yaratmaya devam edeceğini vurguladı.