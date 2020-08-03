HSBC’nin batık kredi hacmi 13 milyar doları bulabilir

2 days önce
0 175 Bir dakikadan az

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle batık kredilerinin hacminin 13 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

Bankadan mali verilere ilişkin yapılan açıklamada, HSBC’nin vergi öncesi gelirlerinin bu yılın ilk yarısında yüzde 65 azalarak 4,3 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Açıklamada, bankanın, daha önce açıkladığı 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planını hızlandıracağı, salgın nedeniyle batık kredilerin hacminin 8 milyar dolar ila 13 milyar dolar arasında olabileceği kaydedildi.

“Yılın başından itibaren faaliyet ortamımız dikkate değer şekilde değişti”

Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn, bankanın faaliyetlerinin güçlendirilmesi için ek önlemler alınacağını belirterek, “Bu yılın başından itibaren faaliyet ortamımız dikkate değer şekilde değişti.” ifadesini kullandı.

Son dönemde Çin ve İngiltere arasında Hong Kong kaynaklı artan gerilime de değinen Quinn, “Müşterilerimizin ve yatırımcılarımızın uzun vadeli çıkarına odaklanarak oluşabilecek politik zorluklara karşı duracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

HSBC’nin küresel yönetim merkezinin Londra’da olmasına karşın karının yarısından fazlası Asya operasyonlarının merkezi Hong Kong’dan geliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

19 hours önce
175

Londra swap faizi: Gecelik TL swap faizi yüzde 1000’i aştı

23 hours önce
244

İngiltere’de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı

23 hours önce
697

İngiltere’de okulların açılması koronavirüste ikinci dalgaya neden olabilir

2 days önce
632

“Boris’in aldığı korona kararları, 46 binden fazla cana mal oldu”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.