İngiliz milletvekili tecavüzle suçlanıyor

2 days önce
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İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti’den bir milletvekili, eski bir meclis çalışanına tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski bir bakan yardımcısı olduğu belirtilen milletvekilinin adı açıklanmadı. Muhafazakâr Parti, “bu tür iddiaları son derece ciddiye aldığını” duyurdu.

Temmuz 2019 ve Ocak 2020 arasında yaşandığı belirtilen dört ayrı olayda milletvekili tecavüz, cinsel saldırı ve zorlamayla suçlanıyor.

Sunday Times gazetesine göre 20’li yaşlardaki eski meclis çalışanı, milletvekilinin geçen yıl kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve geçirdiği travma nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Polisin açıklamasında olayla ilgili olarak “50’li yaşlardaki bir adam, tecavüz suçlamasıyla 1 Ağustos Cumartesi günü gözaltına alındı” denildi. Açıklamada gözaltına alınan kişinin işi ve adına yer verilmedi.

Partinin disiplinden sorumlu yetkilisi Mark Spencer’ın milletvekili hakkındaki suçlamalardan önceden haberi olduğu ve mağdurla konuştuğu belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklar, Spencer’in “iddiaların bu kadar ciddi olduğunu” bilmediğini söyledi.

Sözcüsü, Spencer’ın kötü muamele ve taciz iddialarını her zaman ciddiye aldığı ve kendisine bu tür suçlamalarla gelen herkesi ilgili makamlara başvurma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

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