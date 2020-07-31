Buckingham Sarayı’nda uyuşturucu madde bulundu

\r\n\u0130ngiltere Krali\u00e7esi Elizabeth\u2019in korumalar\u0131ndan biri, uyu\u015fturucu madde bulundurma su\u00e7undan dolay\u0131 tutukland\u0131.\r\nMuhaf\u0131z\u0131n dokuz \u00e7anta dolusu uyu\u015fturucuyu Buckingham Saray\u0131'ndaki odas\u0131nda ve arabas\u0131nda bulundurdu\u011fu bildirildi.\r\nT\u00d6REN G\u00d6REVLER\u0130NDEN \u00c7IKARILDI\r\n\r\nColdstream Muhaf\u0131zlar\u0131 aras\u0131nda yer alan asker, Kraliyet Askeri Polisi taraf\u0131ndan tutuklanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan soru\u015fturma sonu\u00e7lanana kadar t\u00f6ren g\u00f6revlerinden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nThe Sun gazetesinin haberine g\u00f6re, askeri polis, muhaf\u0131zlar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 tuvaletlerde uyu\u015fturucu madde bulunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\nAskeri polis yetkilisi, \u201cColdstream Muhaf\u0131zlar\u0131'ndan bir askerin uyu\u015fturucu su\u00e7undan dolay\u0131 tutukland\u0131\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulayabiliriz. Ba\u015fka yorum yapmak uygun olmayacakt\u0131r\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiliz Ordusu\u2019nun bir par\u00e7as\u0131 olan Coldstream Muhaf\u0131zlar\u0131 alay\u0131 1650'de kuruldu. Muhaf\u0131z alay\u0131, daha \u00e7ok kraliyet seremonilerinde yer almalar\u0131yla tan\u0131n\u0131yor.\r\n