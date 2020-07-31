Boris Johnson: “Frene basmamız gerekiyor, önlemlerin gevşetilmesini erteliyoruz”

\r\n\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson, \u00fclkede koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n artmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi ve \u201cFrene basmam\u0131z gerekiyor\u201d dedi.\r\n\u0130ngiltere\u2019nin kuzeyindeki art\u0131\u015fa dair b\u00f6lgesel \u00f6nlemler ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Johnson, 1 A\u011fustos\u2019ta \u00f6nlemlerin gev\u015fetilmesiyle a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlanan bowling salonlar\u0131, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekanlar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n en az 15 A\u011fustos'a kadar ertelenece\u011fini duyurdu.\r\nBas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan \u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Direkt\u00f6r\u00fc Chris Whitty de, ellerindeki istatistiklere g\u00f6re \u00f6nlemlerin gev\u015fetilmesinin s\u0131n\u0131rlar\u0131na ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131, daha fazla \u00f6nlem gev\u015fetmeleri durumunda vaka say\u0131s\u0131n\u0131n h\u0131zla artabilece\u011fini belirtti.\r\nD\u00fc\u011f\u00fcnlere getirilen k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n gev\u015fetilmesi de ayn\u0131 \u015fekilde ertelenecek.\r\nBBC Spor Edit\u00f6r\u00fc Dan Roan, seyircili spor m\u00fcsabakalar\u0131na dair denemelerin de vakalardaki art\u0131\u015f nedeniyle iptal edilece\u011fini aktar\u0131yor.\r\n\u0130ngiltere\u2019nin kuzeyindeki vaka art\u0131\u015f\u0131 nedeniyle \u0130sko\u00e7ya \u00d6zerk Y\u00f6netimi de b\u00f6lgeye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmu\u015ftu.