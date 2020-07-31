İngiltere, Avrupa’da salgın döneminde en fazla ortalamanın üzerinde ölüm görülen ülke

\r\nUlusal \u0130statistik Kurumu'nun Haziran ay\u0131 ortalar\u0131na kadar gelen verilere dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 analize g\u00f6re, \u0130ngiltere koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 d\u00f6neminde Avrupa'da ge\u00e7en y\u0131llara k\u0131yasla en \u00e7ok ortalaman\u0131n \u00fczerinde \u00f6l\u00fcm g\u00f6r\u00fclen \u00fclke oldu.\r\nUlusal \u0130statistik Kurumu'nun Haziran ay\u0131 ortalar\u0131na kadar gelen verilere dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 analize g\u00f6re,\u00a0\u0130ngiltere\u00a0koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 d\u00f6neminde\u00a0Avrupa'da ge\u00e7en y\u0131llara k\u0131yasla en \u00e7ok "ortalaman\u0131n \u00fczerinde \u00f6l\u00fcm" g\u00f6r\u00fclen \u00fclke oldu. \u0130sko\u00e7ya da Avrupa'da salg\u0131ndan en k\u00f6t\u00fc etkilenen b\u00f6lgeler aras\u0131nda.\r\n\r\nOrtalaman\u0131n \u00fczerinde \u00f6l\u00fcM say\u0131lar\u0131 ve oranlar\u0131, bundan \u00f6nceki son be\u015f y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemindeki \u00f6l\u00fcmlerin ortalamas\u0131yla k\u0131yaslanarak bulunuyor ve farkl\u0131 \u00fclkelerde, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 d\u00f6neminde, normal bir y\u0131lda beklenenden ne kadar fazla \u00f6l\u00fcm ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini ifade ediyor.\r\n\r\nBu hesaplama ile ortaya \u00e7\u0131kan ortalaman\u0131n \u00fczerinde \u00f6l\u00fcmler, resmen tespit edilmi\u015f ve edilememi\u015f koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcmlerinin yan\u0131nda, salg\u0131n\u0131n yol a\u00e7m\u0131\u015f olabilece\u011fi her t\u00fcrl\u00fc ba\u015fka nedenden \u00f6l\u00fcm\u00fc de kapsamas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan, d\u00f6nemin insani maliyetinin ger\u00e7e\u011fe daha yak\u0131n bir tablosunu vermi\u015f oluyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere ve \u0130sko\u00e7ya'n\u0131n durumu\r\n\r\nAvrupa'da ge\u00e7mi\u015f y\u0131llara g\u00f6re en y\u00fcksek \u00f6l\u00fcm art\u0131\u015f oran\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00fclke \u0130spanya.\r\n\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k\u00a0i\u00e7indeki d\u00f6rt b\u00f6lge -\u0130ngiltere, \u0130sko\u00e7ya,\u00a0Galler\u00a0ve Kuzey \u0130rlanda- Avrupa \u00fclkeleriyle ayr\u0131 ayr\u0131 k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda ise ge\u00e7mi\u015f y\u0131llara g\u00f6re \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131ndaki en y\u00fcksek art\u0131\u015f s\u0131ralamas\u0131nda Avrupa \u00e7ap\u0131nda birinci s\u0131ray\u0131 \u0130ngiltere, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131ray\u0131 da \u0130sko\u00e7ya al\u0131yor.\r\n\r\n29 May\u0131s itibar\u0131yla \u0130ngiltere'de \u00f6l\u00fcm oran\u0131, son y\u0131llar\u0131n ortalamas\u0131ndan y\u00fczde 7,5 daha fazlayd\u0131.\r\n\r\n\u0130spanya, y\u00fczde 6,7 ile ayn\u0131 d\u00f6nemde ikinci s\u0131rada, \u0130sko\u00e7ya ise y\u00fczde 5,1 ile \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada geliyor.\r\n\r\nGaller ve Kuzey \u0130rlanda'da ilk s\u0131ralarda olmasa da en \u00e7ok \u00f6l\u00fcm ya\u015fanan \u00fclkeler aras\u0131ndalar.\r\n\r\n\u0130spanya'da salg\u0131n\u0131n en \u00e7ok can ald\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131 normalin 2,5 misline \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u00dclkede ortalaman\u0131n \u00fczerindeki \u00f6l\u00fcmler \u00e7ok daha h\u0131zl\u0131 gerileyip normale yakla\u015ft\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla y\u0131l baz\u0131nda bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda \u0130ngiltere -\u015fu ana kadar- eski y\u0131llara k\u0131yasla can kayb\u0131 art\u0131\u015f\u0131n\u0131n en y\u00fcksek oldu\u011fu \u00fclke oldu.\r\n\r\nSalg\u0131ndan en k\u00f6t\u00fc etkilenen \u015fehirler\r\n\r\n\u0130ngiltere Ulusal \u0130statistik Kurumu kentlerin salg\u0131ndan nas\u0131l etkilendi\u011fini de inceledi.\r\n\r\nKar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar \u0130spanya'da\u00a0Barcelona\u00a0ve\u00a0Madrid,\u00a0\u0130talya'da ise\u00a0Milano'nun, salg\u0131ndan Birle\u015fik Krall\u0131k i\u00e7indeki t\u00fcm \u015fehirlerden daha \u00e7ok etkilendi\u011fini ortaya koydu.\r\n\r\nFakat ayn\u0131 zamanda Covid salg\u0131n\u0131n\u0131n Birle\u015fik Krall\u0131k i\u00e7inde di\u011fer \u00fclkelerden \u00e7ok daha fazla yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nAvrupa \u00e7ap\u0131nda bu d\u00f6nemde \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131n\u0131n en \u00e7ok y\u00fckseldi\u011fi 15 \u015fehirden 7'si, Birle\u015fik Krall\u0131k s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de salg\u0131n d\u00f6nemi boyunca \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131n\u0131n di\u011fer Avrupa \u00fclkelerine k\u0131yasla bu kadar y\u00fcksek olmas\u0131n\u0131n sebepleri de Ulusal \u0130statistik Kurumu'ndan Edward Morgan'a g\u00f6re, hem hastal\u0131\u011f\u0131n \u00e7ok geni\u015f bir alana yay\u0131lmas\u0131 hem de g\u00f6rece yava\u015f geriletilmesiydi.\r\n\r\nBa\u015fbakan\u00a0Boris Johnson\u00a0Kuzey Yorkshire'a yapt\u0131\u011f\u0131 bir ziyaret s\u0131ras\u0131nda, "\u0130ngiltere'nin Avrupa'da en \u00e7ok fazla \u00f6l\u00fcm\u00fcn g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00fclke olmas\u0131ndan utan\u00e7 duymuyor musunuz?" yolundaki bir soruyu "Koronavir\u00fcs\u00a0salg\u0131n\u0131 s\u0131ras\u0131nda kaybetti\u011fimiz her can\u0131n yas\u0131n\u0131 tutuyoruz" diye yan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\n"Vir\u00fcs\u00fc alt etme \u00e7abas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmenin" \u00fclkenin, \u00f6lenlerin ailelerine borcu oldu\u011funu da s\u00f6yleyen Ba\u015fbakan, \u00f6l\u00fcmlerin azalt\u0131lmas\u0131nda "b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131" elde ettiklerini de savundu.\r\n\r\n"Di\u011fer Avrupa \u00fclkelerinde vir\u00fcs\u00fcn yeniden yay\u0131lmaya ge\u00e7ti\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz" diyen Johnson,\u00a0Britanya'da salg\u0131n\u0131n bir derece kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yledi.