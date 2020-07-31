İngiltere, Avrupa’da salgın döneminde en fazla ortalamanın üzerinde ölüm görülen ülke

Ulusal İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı ortalarına kadar gelen verilere dayandırdığı analize göre, İngiltere koronavirüs salgını döneminde Avrupa’da geçen yıllara kıyasla en çok ortalamanın üzerinde ölüm görülen ülke oldu.

Ulusal İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı ortalarına kadar gelen verilere dayandırdığı analize göre, İngiltere koronavirüs salgını döneminde Avrupa’da geçen yıllara kıyasla en çok “ortalamanın üzerinde ölüm” görülen ülke oldu. İskoçya da Avrupa’da salgından en kötü etkilenen bölgeler arasında.

Ortalamanın üzerinde ölüM sayıları ve oranları, bundan önceki son beş yılın aynı dönemindeki ölümlerin ortalamasıyla kıyaslanarak bulunuyor ve farklı ülkelerde, koronavirüs salgını döneminde, normal bir yılda beklenenden ne kadar fazla ölüm gerçekleştiğini ifade ediyor.

Bu hesaplama ile ortaya çıkan ortalamanın üzerinde ölümler, resmen tespit edilmiş ve edilememiş koronavirüs ölümlerinin yanında, salgının yol açmış olabileceği her türlü başka nedenden ölümü de kapsaması bakımından, dönemin insani maliyetinin gerçeğe daha yakın bir tablosunu vermiş oluyor.

İngiltere ve İskoçya’nın durumu

Avrupa’da geçmiş yıllara göre en yüksek ölüm artış oranının görüldüğü ülke İspanya.

Birleşik Krallık içindeki dört bölge -İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda- Avrupa ülkeleriyle ayrı ayrı kıyaslandığında ise geçmiş yıllara göre ölüm oranlarındaki en yüksek artış sıralamasında Avrupa çapında birinci sırayı İngiltere, üçüncü sırayı da İskoçya alıyor.

29 Mayıs itibarıyla İngiltere’de ölüm oranı, son yılların ortalamasından yüzde 7,5 daha fazlaydı.

İspanya, yüzde 6,7 ile aynı dönemde ikinci sırada, İskoçya ise yüzde 5,1 ile üçüncü sırada geliyor.

Galler ve Kuzey İrlanda’da ilk sıralarda olmasa da en çok ölüm yaşanan ülkeler arasındalar.

İspanya’da salgının en çok can aldığı dönemde ölüm oranları normalin 2,5 misline çıkmıştı.

Ülkede ortalamanın üzerindeki ölümler çok daha hızlı gerileyip normale yaklaştı. Dolayısıyla yıl bazında bakıldığında İngiltere -şu ana kadar- eski yıllara kıyasla can kaybı artışının en yüksek olduğu ülke oldu.

Salgından en kötü etkilenen şehirler

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu kentlerin salgından nasıl etkilendiğini de inceledi.

Karşılaştırmalar İspanya’da Barcelona ve Madrid, İtalya’da ise Milano‘nun, salgından Birleşik Krallık içindeki tüm şehirlerden daha çok etkilendiğini ortaya koydu.

Fakat aynı zamanda Covid salgınının Birleşik Krallık içinde diğer ülkelerden çok daha fazla yayıldığı da ortaya çıktı.

Avrupa çapında bu dönemde ölüm oranlarının en çok yükseldiği 15 şehirden 7’si, Birleşik Krallık sınırları içinde.

İngiltere’de salgın dönemi boyunca ölüm oranlarının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla bu kadar yüksek olmasının sebepleri de Ulusal İstatistik Kurumu’ndan Edward Morgan’a göre, hem hastalığın çok geniş bir alana yayılması hem de görece yavaş geriletilmesiydi.

Başbakan Boris Johnson Kuzey Yorkshire’a yaptığı bir ziyaret sırasında, “İngiltere’nin Avrupa’da en çok fazla ölümün görüldüğü ülke olmasından utanç duymuyor musunuz?” yolundaki bir soruyu “Koronavirüs salgını sırasında kaybettiğimiz her canın yasını tutuyoruz” diye yanıtladı.

“Virüsü alt etme çabasını sürdürmenin” ülkenin, ölenlerin ailelerine borcu olduğunu da söyleyen Başbakan, ölümlerin azaltılmasında “büyük başarı” elde ettiklerini de savundu.

“Diğer Avrupa ülkelerinde virüsün yeniden yayılmaya geçtiğini görüyoruz” diyen Johnson, Britanya’da salgının bir derece kontrol altına alındığını da söyledi.