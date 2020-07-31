Sağlık Bakanı Hancock, Kuzey İngiltere’yi karantinaya aldı

23 hours önce
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock,  ülkenin Greater Manchester, Lancashire ve Batı Yorkshire bölgelerinde koronavirüs vakalarının artması gerekçe gösterilerek, karantina ilan edildiğini açıkladı.

Bakan Hancock yaptığı açıklamada “Yayılma (Salgın), büyük ölçüde hane mensuplarının toplanmasından ve sosyal mesafeye uymamalarından kaynaklanmaktadır. Bu gece, gece yarısından itibaren, farklı hanelerden insanların iç mekanlarda buluşmasına izin verilmeyecek” dedi.  İngiliz basını ise kararın Kurban Bayramı’na saatler kala alınan ani karar nedeniyle bakanı eleştirdi.

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