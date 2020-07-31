Sağlık Bakanı Hancock, Kuzey İngiltere’yi karantinaya aldı

\u0130ngiltere\u00a0Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Matt Hancock,\u00a0\u00a0\u00fclkenin Greater Manchester, Lancashire ve Bat\u0131 Yorkshire b\u00f6lgelerinde\u00a0koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n artmas\u0131 gerek\u00e7e g\u00f6sterilerek,\u00a0karantina ilan edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBakan Hancock yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Yay\u0131lma (Salg\u0131n), b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde hane mensuplar\u0131n\u0131n toplanmas\u0131ndan ve sosyal mesafeye uymamalar\u0131ndan kaynaklanmaktad\u0131r. Bu gece, gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren, farkl\u0131 hanelerden insanlar\u0131n i\u00e7 mekanlarda bulu\u015fmas\u0131na izin verilmeyecek" dedi.\u00a0 \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131 ise karar\u0131n Kurban Bayram\u0131'na saatler kala al\u0131nan ani karar nedeniyle\u00a0bakan\u0131 ele\u015ftirdi.